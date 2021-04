Geen derde duel, dat komt Trappers goed uit

Want Trappers moest het in Erfurt doen zonder de geblesseerden Danny Stempher, Bartek Bison, Reno de Hondt en Kevin Bruijsten en en ook de geschorste Jonne de Bonth moest toekijken. De Bonth is er vrijdag in de eerste wedstrijd van de halve finale tegen Herner EV sowieso weer bij, de rest is nog een vraagteken. Maar doordat er dinsdag geen derde duel met Black Dragons Erfurt hoeft te worden gespeeld, is er meer tijd voor herstel.