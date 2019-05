Geen finale voor New Heroes, wel potentie voor Bosch' basketbal

Dramati­sche exit New Heroes: driepunter één seconde voor tijd wordt Bossche basketbal­lers fataal

16 mei De vierde wedstrijd in de halve finale van de play-offs leek donderdagavond al binnen voor New Heroes en het publiek in De Maaspoort stond al op de banken. Maar toen was daar plots Noah Dahlman. Zijn driepunter, precies een seconde voor tijd, maakte overal een einde aan voor de Bossche basketbalploeg,