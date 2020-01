‘Geen greintje geluk’, moppert Tijssens. Jaspers naar finale NK

VideoHet is 28-17 voor Dick Jaspers in de halve finale van het NK driebanden als John Tijssens een moeilijke bal net niet raak ziet gaan. ‘Klotespel’, laat de Tilburger zich ontvallen als hij richting zijn stoel loopt.

Hij weet: tegen Jaspers, nummer 1 van de wereldranglijst, kun je je weinig missers permitteren. De twee zijn tegenpolen. Tijssens uit Tilburg wat flamboyant, een snelle speler. Jaspers uit Sint-Willebrord oerdegelijk en trager aan de tafel. Een mooie clash in de eerste halve finale in Berlicum. Tijssens, die zes weken geleden nog een openhartoperatie onderging, stuntte in de kwartfinale door in rap tempo gehakt te maken van ‘local hero’ Jean van Erp uit Heeswijk, de verliezend finalist van vorig jaar die met 21-40 moest buigen voor ‘Canonball’.

Ongelukkige ‘klos’

Als Tijssens het gat met Jaspers wat heeft verkleind tot 24-29 krijgt hij weer met een ongelukkige ‘klos’ te maken. ,,Geen greintje geluk, nul”, moppert hij. Maar even later tegen zichzelf: ‘Kom op’. Hij geeft nog niet op. Om enkele tellen later, na de volgende ‘klos’, zijn schouders op te halen, zuchtend te gaan zitten en zijn handen ten hemel te heffen.

Onverstoorbaar

Jaspers - bezig aan zijn 25ste halve finale van een NK - biljart intussen schijnbaar onverstoorbaar verder. Op jacht naar zijn 21ste nationale titel (!) is hij tot dusverre ongenaakbaar. Of de winnaar van de tweede halve finale - Harrie van de Ven tegen Barry van Beers - hem later op de dag in de eindstrijd een strobreed in de weg kan leggen? Het lijkt onwaarschijnlijk. Tegen Tijssens wint Jaspers uiteindelijk in een ‘werkpartij’ met 40-25 in 31 beurten.