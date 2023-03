Geen promotie en kampioensfeest, één nederlaag dreigt korfbalsters DAW op te breken

Slechts één keer verliezen in een seizoen is een prima prestatie en in veel gevallen genoeg voor de titel. Hoe anders is dat dit seizoen in de overgangsklasse A. MKV en DAW steken met kop en schouders boven de andere teams uit. Beide ploegen verloren één keer van elkaar en wonnen de overige duels. Na dertien speelrondes is het gat met de nummer drie aanzienlijk, elf punten. Zondag is de laatste speelronde, maar DAW heeft de titelkansen niet meer in eigen hand. Op basis van een beter onderling resultaat voert MKV de ranglijst aan.

DAW begon foutloos aan het seizoen en won de eerste twaalf wedstrijden in de zaal. Onder andere werd er met 11-8 van MKV gewonnen. Afgelopen zondag kon uit bij MKV de titel worden gepakt, een gelijkspel was voldoende. Bij een nederlaag kleiner dan drie treffers verschil bleef DAW de titelkansen in eigen hand houden. Dat lukte niet, er werd met 18-11 verloren.

,,We hebben collectief gefaald”, is het oordeel van DAW-coach Tom Schuitema. ,,Als de druk hoog wordt dan hebben we moeite. Op dit soort momenten moeten we er staan en dat deden we niet.”

Quote Ik ben er trots op dat we zoveel hebben gewonnen. Tom Schuitema, trainer DAW

De nederlaag deed hem pijn, maar doet geen afbreuk aan het seizoen. ,,Ik ben er trots op dat we zoveel hebben gewonnen. Normaal gesproken ben je dan kampioen. Ernaast grijpen met één nederlaag is best uniek. Met Klimroos ben ik kampioen geworden en wonnen we bij lange na niet zo vaak.”

Domper

Hoewel de ploeg uit Schaijk afgelopen zondag de titel kon grijpen, waren er geen festiviteiten georganiseerd. ,,Er was wel publiek mee, maar er was bewust niks geregeld”, zegt DAW-aanvoerster Carlijn van den Hoogen. Een domper volgde. ,,Stil, gefrustreerd en teleurgesteld gingen we de kleedkamer in. Na afloop hebben we samen een drankje gedaan om het te verwerken. Maar nog steeds vind ik het moeilijk”, vertelt ze een paar dagen na het duel.

Quote Je hoopt toch op een beloning na zo’n seizoen, op promotie en een kampioens­feest Carlijn van den Hoogen, aanvoerster DAW

DAW draait al een aantal seizoenen bovenin mee, maar loopt promotie naar de hoofdklasse telkens mis. ,,Het is zuur dat we nu promotie mislopen, omdat we één keer verliezen. Samen steken we er bovenuit.” Met nog één speelronde te gaan, lijkt DAW op weg om vermoedelijk één van beste nummers twee ooit te worden. Vanwege die opmerking moet Van den Hoogen lachen. ,,Dat is een compliment, maar het voelt anders. Je hoopt toch op een beloning na zo’n seizoen, op promotie en een kampioensfeest.”

Sprankje hoop

Van den Hoogen en Schuitema zijn reëel, maar houden een sprankje hoop op een mooie afloop. ,,Die kans is niet zo groot”, verwacht Van den Hoogen, die al veertien seizoenen in het eerste speelt.

,,Wij moeten doen wat we moeten doen”, zegt Schuitema. ,,En dan is het hopen op een wonder in Bakel. Ik verwacht dat we alle twee winnen, maar je weet het nooit. Maar ook als we tweede worden moeten we trots zijn op wat we hebben bereikt. Dan was er eentje beter, dat kan gebeuren.”