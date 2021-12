Geen publiek, wel een zege voor Heroes bij herstart competitie: ‘Bevoorrecht dat we nog mogen spelen’

Deze week in.. 1982 Toen Rein Groenen­daal zegevierde in de Vlaamse Duinen­cross: ‘Eigenlijk was het niet zo'n super lastig rondje’

De Vlaamse Duinencross in Koksijde is dit weekeinde één van de grote klassiekers in het cyclo-crossseizoen. In 1982 was Rein Groenendaal de eerste Nederlander die deze veldrit wist te winnen.

