Geen raketten, wel bijzondere taferelen voor voormalig RKC-trainer in het beloofde land

Hij was nog maar net assistent-trainer van Maccabi Tel Aviv en toch werd Peter van den Berg al snel herkend in Israël. Tenminste, dat dachten hij en zijn vrouw Danielle toen ze de klaagmuur in Jeruzalem bezochten: mensen wilden maar wat graag een foto maken. Van den Berg schiet in de lach, ze vielen nogal op, maar dan vooral hond Jack: hun Duitse herder, die vanuit Empel mee is verhuisd. ,,Een Duitse herder blijkt een statussymbool in Israël. Wisten wij veel. Ik dacht eventjes dat het om mij ging; voetbal is hier écht populair. Maar Jack is dus populairder.”