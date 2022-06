Geen sabbatical, maar nieuwe klus bij Dynamico voor Josipovic

Emotioneel weekend eindigt met sensatione­le eerste Yamaha-ze­ge voor Bestenaar Glenn Coldenhoff

Vier keer lag hij op de grond in de eerste manche, maar Glenn Coldenhoff bleef door strijden in de eerste manche van de MXGP van Frankrijk. Hij eindigde als twaalfde, een plek zonder perspectief op het podium. Toch besloot hij een weekend vol emotionele ups en downs op het ereschavot. De crosser uit Best pakte namelijk zijn eerste manchezege voor Yamaha en zijn derde podium op rij.

6 juni