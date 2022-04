Geen stunt bij clash tussen wereldkampioenen; sterke start Jean van Erp bij NK driebanden

In het format met sets tot tien caramboles (best-of-five) zijn er eerder verrassingen te verwachten dan in het oude systeem met een partij tot veertig caramboles, maar Jaspers speelde zo sterk dat de Nijkerkse Klompenhouwer niet in de buurt van setwinst kwam.

‘Buitengewoon’

Het werd 10-2, 10-5 en 10-4 voor de biljarter uit Sint-Willebrord, die een moyenne haalde van 1.750. Klompenhouwer was licht teleurgesteld na afloop. ,,Het is geen schande om met 3-0 van Dick Jaspers te verliezen. Hij is van buitengewone klasse, ook in de mannentop. De laatste tijd wint hij nagenoeg alles. Maar als ik iets minder maakbare ballen had laten liggen, dan had ik wel een setje moeten kunnen pakken. Dat is niet gebeurd. Geen ramp. Ik wist vooraf dat ik twee partijen zou moeten winnen in deze poule om verder te gaan. En dat kan nog steeds.”