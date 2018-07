Geen succes voor Nederlands degenteam op WK

Die klassering leverde de Bossche broers Tristan en Rafaël Tulen en David van Nunen uit Delft nog wel een bye op in de eerste ronde van het landentoernooi. Maar in de tweede ronde wachtte een ontmoeting met het als zevende geplaatste Oekraïne. Daarin beet Oranje goed van zich af, maar kwam uiteindelijk net tekort: 37-39.

Langzaam weg

Tot 20-20 hielden de Nederlanders gelijke tred met Oekraïne, daarna liepen de Oost-Europeanen langzaam weg. Toen Tristan Tulen aan zijn derde beurt toe was in de laatste partij, keek hij tegen een 29-35 achterstand aan. Met 8-4 won hij wel van zijn directe opponent, maar de einduitslag viel uit in het voordeel van de Oekraïners: 37-39.