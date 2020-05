Geen topsportstatus, dus geen privileges voor trampolinespringers: ‘Toch alles op alles zetten’

Column Schmidt mag dan niet dé uitvinder zijn geweest van de schaar, een inspiratie­bron was hij zeker

10:47 De ‘uitvinder van de schaarbeweging’ is overleden, zo stond dinsdag in onze krant. Willy Schmidt werd 93 jaar. Een vergeten voetballer, ook al was hij twee keer landskampioen, met Eindhoven én met Ajax. Zo gaat dat met sporters uit de jaren vijftig toen Studio Sport en internet nog niet bestonden. De schaar leeft voort op het veld, op zijn best als Cristiano Ronaldo het op zijn heupen krijgt. Voor het copyright is hij Willy Schmidt niets verschuldigd.