Geen tweede finale voor Heroes, Bossche ploeg verliest met een punt verschil van Donar

Zondag in Groningen waren de twee teams in de eerste halve finalewedstrijd blijven steken op 68-68. Voor Heroes was het dinsdag de eerste thuiswedstrijd sinds behalen landstitel vorige week zondag in Leiden.

Bij binnenkomst in De Maaspoort konden fans van de Bossche pleog met de trofee van het landskampioenschap op de foto. Bij de spelerspresentatie kwam captain Boy van Vliet met de trofee het veld op, die daarna gekust werd door Edon Maxhuni.

In het eerste kwart nam Heroes aanvankelijk een voorsprong van 16-8, maar nog voor het einde van het kwart had Donar het gat helemaal gedicht: 19-19. In het tweede kwart gaven de twee teams elkaar geen duimbreed toe. Met een minimale voorsprong voor Heroes (47-46) werd de rust bereikt.

Laatste vijf minuten

Tot diep in het slotkwart bleef de strijd daarna gelijkop gaan, maar in de laatste vijf minuten liep Donar langzaam weg. Anderhalve minuut voor tijd was het 91-100 voor de Groningers. Heroes knokte terug, kwam door zes punten op rij van Thomas van der Mars nog op 97-100, maar zag Marquis Adisson daarna met een vrije worp 97-101 maken. De driepunter van Austin Price, 3,9 seconden voor tijd, was daarna net niet meer toereikend: 100-101.

Overigens staat er geen enkele landskampioen in de finale van de BNXT play-offs, want de Belgische titelhouder Filou Oostende verloor dinsdag in eigen huis met 78-88 van ZZ Leiden. Daardoor maken de nummers twee en drie van Nederland donderdag en zaterdag in een dubbele finale uit wie zich de eerste kampioen van de gezamenlijke Nederlands-Belgische competitie mag noemen.