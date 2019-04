Geen vierde Oberliga-titel voor Trappers na verlies tegen Landshut

LIVE REACTIESBloedstollend, zenuwslopend, spannend tot de laatste seconde. Wie een glazen bol had mocht het zeggen. De beslissingswedstrijd in de kampioenswedstrijd om de algehele Oberligatitel bleef gelijk op gaan tot het eind. Voor Tilburg Trappers geen vierde titel, maar Landshut EV ging er met het kampioenschap vandoor: 2-4.

In de openingsfase van de kampioenwedstrijd werkte de spanning verlammend op de benen van beide ploegen. Veel puckverlies en verkeerde beslissingen grossierden in de eerste tien minuten. Daarna ontbrandde het duel in een échte play-off wedstrijd met als grote prijs: de Oberligatitel.

Giovanni Vogelaar schoot Trappers op voorsprong met zijn wapen, het afstandsschot. Zijn eerste schot bleek meteen goud waard: 1-0. De ijshal ontplofte. Daarna probeerde de verdediger het meerdere malen, maar telkens wist goalie Patrik Berger zijn doelpogingen te pareren.

Maar net als in de voorgaande twee duels gaf Landshut wederom niet op. Trappers wist ondanks een licht overwicht de voorsprong niet te verdubbelen. De bezoekers uit Zuid-Duitsland namen het initiatief in de tweede periode helemaal over. Bij Trappers kwam powerplay totaal niet van de grond. Het was wachten op de gelijkmaker. Die viel na bijna een half uur spelen door Marco Sedlar: 1-1.

Hoofdrol Hermens

Bij de Duitsers ontbrandde een heilig vuur. Ze joegen, drukten en de puck vlogen goalie Ian Meierdres om de oren. De Tilburgse keeper hield stand. Trappers snakte naar adem. De pauze kwam dan ook gelegen om vervolgens in de derde periode uit de startblokken te schieten. Max Hermens liet de ijshal voor de tweede maal kolken (2-1), maar ging daarna zelf in de fout bij de gelijkmaker van Maximilian Hofbauer.

In een moordend tempo golfde het spel voortdurend op en neer. Landshut bleek het koelbloedigst en kwam op 2-3 door een powerplaygoal van Marc Schmidpeter. Trappers toonde vaker deze play-offs over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken en als een feniks te herrijzen uit zijn as wanneer het mes op de keel stond.

Empty-net

In deze allesbeslissende wedstrijd bleven wonderlijke krachten uit. Ook met een extra speler op het ijs – Meierdres ging naar de bank – lukte het de thuisploeg niet. Bij een uitbraak kon Schmidpeter de puck in het lege doel. Over, uit en sluiten: 2-4.

Zo volgde voor Trappers geen vierde opeenvolgende Oberligatitel, maar slechts een tweede plaats achter kersverse kampioen Landshut.