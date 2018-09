Gehandicapt New Heroes verliest finale van oefentoernooi in Meppel

Zonder de geblesseerden Stefan Wessels en Maarten Bouwknecht is New Heroes dit weekend tweede geworden bij het toernooi om de David Cup in Meppel.

De Bossche ploeg verloor zondag in de finale met 77-87 van Landstede Zwolle. Een dag eerder was New Heroes in zijn eerste wedstrijd nog veel te sterk voor de organiserende ploeg Red Giants Meppel: 48-129.

In de andere halve finale had Landstede toen gewonnen van Apollo Amsterdam: 83-64.

Duimbreuk

New Heroes moest het in Meppel dus stellen zonder Bouwknecht en Wessels. Bouwknecht liep eerder deze zomer bij een 3x3-toernooi een duimbreuk op. Wessels raakte afgelopen op de training geblesseerd aan zijn been.

Tot overmaat van ramp viel zondag in de finale in Drenthe ook Jessey Voorn nog uit met klachten aan zijn been. De van ZZ Leiden overgekomen speler kwam daardoor na rust niet meer in actie.

Conclusies

Coach Ivica Skelin wilde door de personele problemen niet al te veel conclusies verbinden aan het eerste oefentoernooi van zijn ploeg voor het nieuwe seizoen. ,,Het was lastig voor ons omdat die jongens er niet bij waren. Bovendien ben ik zelf ook nog maar een paar dagen bij de ploeg. Hopelijk gaat het vanaf nu alleen maar beter", aldus de Kroatisch trainer.