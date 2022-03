Gehavend Trappers kan het net niet bolwerken tegen gehaaid IceFighters Leipzig

Bartek Bison, Tijn Jacobs, Diego Hofland, Brett Bulmer, Ties van Soest, eerste goalie Ruud Leeuwesteijn... een hele waslijst aan (belangrijke) spelers kon niet meedoen bij het team van coach Dave Livingston. Daardoor stond er een aantal vrij onbekende namen op het wedstrijdformulier bij de Tilburgers. Damian Leppers bijvoorbeeld, Renzo van de Brink, Diego Kleijssen.

Moment stilte

Voorafgaand aan de wedstrijd riep Trappers-directeur Ruud van Baast op tot een moment van stilte vanwege de oorlog in Oekraïne. Vervolgens ging de thuisploeg voor ruim tweeduizend toeschouwers proberen revanche te nemen voor de forse nederlaag van afgelopen zondag, toen het in Leipzig 4-1 werd voor IceFighters.

Trappers had in de eerste periode de beste kansen en kreeg twee keer powerplay, maar wist niet te scoren. Ook in de tweede periode begonnen de Tilburgers goed. Reno de Hondt was dicht bij de openingstreffer, maar raakte de lat.

Na een straf voor Jonne de Bonth was het twee minuten bibberen voor Trappers, want er volgde een regen aan schoten op het doel van Jowin Ansems tijdens de powerplay van de gasten. Ook daar ging de puck er niet in.

Dubbele powerplay

Even later kreeg Leipzig zelfs dubbele powerplay, toen Alexei Loginov en Jordy van Oorschot gelijktijdig op de strafbank zaten. De druk op het doel van Ansems was enorm, maar met vereende krachten en een fraaie glove-save van de goalie overleefde Trappers ook deze hachelijke fase.

In de derde periode had Leipzig een klein overwicht, maar ook Trappers kwam er af en toe gevaarlijk uit. Een vierminutenstraf (2 +2) voor Max Hermens wegens high stick leidde tot de 0-1 van Ian Farrell.

Niet over de lijn

Direct nadat Hermens van de strafbank kwam, kon hij vrij op de goalie van Leizpig af en leek te scoren. De hal ontplofte, maar de leidsmannen gaven aan dat de puck de doellijn niet gepasseerd was.

Trappers ging met alles wat het in zich had op zoek naar de gelijkmaker, maar werd door een goed uitgevoerde counter geveld. Connor Hannon maakte acht minuten voor tijd de 0-2. Daarmee was de strijd wel gestreden.

Cruciaal

In de resterende wedstrijden zal Trappers alle zeilen bij moeten zetten om de tweede plek in de eindstand van de reguliere competitie te bereiken. Zondag wacht een cruciaal duel, in Hannover tegen directe concurrent Scorpions.