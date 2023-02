Gehavend Trappers verliest van hekkensluiter en is plek 2 kwijt

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben dinsdagavond 650 kilometer van huis drie belangrijke laten liggen in de Oberliga Nord. In de strijd om de tweede plek - en een goede uitgangspositie in de play-offs - mocht de ploeg van Doug Mason geen fout maken tegen de hekkensluiter, maar dat gebeurde wel (3-1).

Natuurlijk, Trappers miste een aantal belangrijke spelers. Brett Bulmer, Alexei Loginov, Noah Muller en Ties van Soest waren er vanwege blessures niet bij, Goivanni Vogelaar vanwege privé-omstandigheden. Maar dat was afgelopen weekend ook het geval tegen Füchse Duisburg en Hammer Eisbären en toen werd wel ‘gewoon’ gewonnen.

De vorige drie duels tussen Trappers en Piranhas dit seizoen eindigden in grote overwinningen voor de Tilburgers. Op Stappegoor werd het 8-2 en 6-3 en eerder in Rostock 2-7. Maar dit keer was het dus heel anders. ,,Dit was de eerste keer dat zij compleet waren”, merkte Trappers-coach Doug Mason op. ,,Waar andere teams vroeger in het seizoen veel blessures hadden, daar hebben wij dat nu.”

Hij wilde dat echter niet aanvoeren als oorzaak van de verliespartij. ,,Het was een lange busreis naar Rostock en de jongens hebben veel geslapen. Maar in de eerste periode leken ze ook nog in slaap. Toen speelden wij enorm slap. Piranhas kwam op voorsprong en dan geef je ze hoop op een resultaat. Daar krijgen ze meer energie door.”

Dat was ook het geval in het laatste deel van de wedstrijd, nadat eerst Jordy van Oorschot voor de gelijkmaker had gezorgd maar het snel daarna 2-1 voor de thuisploeg werd. ,,Wij bleven te nonchalant, zij knokten zich leeg.” In een poging de gelijkmaker te forceren, wisselde Mason goalie Cedric Andree in voor een extra veldspeler. Maar zoals zo vaak leverde dat juist een treffer voor de tegenpartij op: 3-1.

Dinsdag werd bekend dat Diez Limburg zich na de reguliere competitie terugtrekt uit de Oberliga. De huidige nummer 12 maakt de competitie wel af, maar zal dan als laatste worden gerangschikt.Trappers rest nog vijf wedstrijden tot de play-offs. Vrijdag speelt de ploeg een thuiswedstrijd tegen Moskitos Essen.

Rostock Piranhas - Tilburg Trappers 3-1 (1-0, 1-1, 1-0). 14. Barry 1-0, Scoreverloop: 24. Van Oorschot 1-1, 27. Steinmann 2-1, 59. Döring 3-1 (empty net). Strafminuten: 2-6. Schoten op doel: 41-33. Toeschouwers: 733.

Overige uitslagen: Herner EV - Crocodiles Hamburg 2-4, Moskitos Essen - Black Dragons Erfurt 3-6.

Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 49-136, 2. Saale Bulls Halle 51-109 (+100), 3. Tilburg Trappers 51-109 (+91), 4. Hannover Indians 50-104, 5. Crocodiles Hamburg 51-100.