Geluk van Lars Timmerman zit niet langer in het speerwerpen: ‘Wie was ik nog als ik zou stoppen?’

Van de kalender Terug naar de verdwenen criteriums van Ulvenhout en Stiphout: ‘Met de gele trui aan de start kwam de televisie vanzelf langs’

8:00 Hoewel de Tour nog in volle gang is en menig wielerfan aan de buis gekluisterd zit om de spannende ontknoping te volgen, zijn de organisaties van de natourcriteriums druk bezig om de toppers en local heroes te strikken voor hun wedstrijden. Jarenlang gebeurde dat ook in Stiphout en Ulvenhout, maar de criteriums aldaar verdwenen van de kalender. Al wat rest zijn mooie herinneringen.