Gencarelli en Fernandez Onega weg bij HC Tilburg na degradatie: ‘Niet zoals ik het had gewild’

,,Ik hou er nooit van om vaarwel te zeggen, maar het is wel de beste manier om terug te blikken op het pad dat ik heb bewandeld”, schrijft Gencarelli op zijn Instagram-account. ,,Voor mij persoonlijk was het een leerzaam seizoen. Ik kan groeien, mij natuurlijke zelf zijn, zelfs op de lastigste momenten. Jammer genoeg is het niet geëindigd zoals we wilden, maar we hebben er wel alles aan gedaan tot de allerlaatste seconde.”



Hij vervolgt: ,,Bedankt jongens, dat jullie mijn grappen in de kleedkamer hebben gewaardeerd. Ik ben trots dat ik deel heb mogen uitmaken van dit team. Tilburg heeft voor altijd een plekje in mijn hart. Ik ben jullie eeuwig dankbaar.”