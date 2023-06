Generatiekloof bij Oranje houdt nestor Pirmin Blaak jong: ‘Nu speel je Monopoly via een iPad’

Een selfie met wieler­groot­heid Cavendish? Tijdens de ZLM Tour heb je de laatste kans

De ZLM Tour, de jaarlijkse profronde in Zuid-Nederland, trekt deze week op drie dagen door Brabant. Lees hier alles over de topsprinters die komen, de plekken waar je ze van dichtbij kunt zien en wat er nog meer allemaal te beleven is.