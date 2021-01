Gespannen Dick Jaspers stoot door naar halve finale Duke Challenge

Na tien maanden coronapauze mocht Dick Jaspers gisteren in Nistelrode uiteindelijk weer aan de bak in een groot driebandentoernooi. ‘De spanning gierde door mijn keel’. Het verhinderde de Willebrorder niet om soeverein door te stoten naar de halve finale van de Duke Challenge.

Dick Jaspers slaakte een bescheiden vreugdekreetje nadat hij zich via Murat Naci Coklu een weg had weten te banen naar de halve finale van de Duke Challenge in Nistelrode. ,,Ik ben blij dat ik bij de laatste vier zit in zo’n sterk bezet toernooi”, verduidelijkte de Willebrorder even later. ,,Maar ik ben vooral blij dat dit toernooi er is. Hier hebben we heel lang op moeten wachten.”

En dus was het volgens Jaspers donderdagmorgen even wennen toen hij aan tafel kwam voor zijn eerste partij tegen de Belg Roland Forthomme . ,,Ik voelde de spanning weer door mijn keel gieren.” De Brabander had een vijfde en beslissende set nodig om zich plaatsen voor de kwartfinale. ,,Dat was niet alleen omdat ik er weer in moest komen. Roland is gewoon een topspeler.”

Enkele uren later had Jaspers in die kwartfinale minder tijd nodig om een ander topper aan de kant te zetten. Jaspers won de eerste set met 10-0 (mede door een serie van 8), maar leek vervolgens de tweede te moeten laten aan Coklu. Hij vocht zich terug en liet de Turk met 10-9 achter. In de derde set kwam Jaspers achter met 2-5 en trok hij vervolgens met de series van vijf en drie de wedstrijd naar zich toe.

In de halve finale neemt de 55-jarige Willebrorder het vanochtend op tegen Torbjörn Blomdahl. De Zweed wist zich in een bloedstollende kwartfinale te ontdoen van de Belg Eddy Merckx. In de andere halve finale staan Tayfun Tasdemir en Marco Zanetti tegen over elkaar. Er wordt in Nistelrode gespeeld op één tafel. Als Jaspers zijn halve eindstrijd wint, moet hij direct daar aansluitend de finale spelen.

Of dat wel of niet in zijn voordeel is, doet er volgens Jaspers nu even niet toe. ,,Als je met steun van de familie Van Eerd en Ziggo Sport, dat alles live uitzendt, hier zo’n mooi toernooi kunt spelen, moet je nergens over willen zeuren. Het format zorgt voor spanning, we zijn in beeld en daar gaat het om.”

Achtste finale: Dick Jaspers - Roland Forthomme 3-2 (10-3, 4-10, 10-5, 8-10, 10-0), kwartfinale: Dick Jaspers - Murat Naci Coklu 3-0 (10-0, 10-9, 10-5).

Programma: halve finale: 10.00 uur: Tasdemir-Zanetti, aansluitend Jaspers-Blomdahl. Finale: aansluitend op halve finale.

De wedstrijden zijn live te volgen op Ziggo Sport.