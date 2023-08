Gestopt, maar toch niet helemaal; bijzondere deelneemster bij Queen of the Court in Tilburgs Spoorpark

De helft van het jaar is de Bossche Pleuni Kievit succesvol rugbyprof in Japan: ‘Lastig om iets op te bouwen’

De ene helft van het jaar is Pleuni Kievit (26) beeldredacteur en personal trainer in Nederland, de andere helft speelt ze professioneel sevens-rugby in Japan. Switchen tussen twee werelden, dat is soms best lastig.