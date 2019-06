‘Gestopte’ Jenniskens bedacht zich, keerde terug en werd kampioen: ‘Had ook best alleen de bidons willen vullen’

Of ze zijn naam op de spelerslijst mochten zetten voor het afgelopen seizoen. Over het antwoord op die vraag hoefde Tim Jenniskens (32) niet lang na te denken. Hij had dan wel een punt gezet achter zijn topsportcarrière, maar voor noodgevallen wilde hij zich best beschikbaar stellen. ,,Bloemendaal is, net als HC Tilburg, een familieclub. Ik kwam uit Brabant en ben daar enorm goed opgevangen en op alle gebieden geholpen, ik voelde me er snel thuis.”