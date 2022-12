Gianni Tiebosch is de toekomst van FCK De Hommel: ‘Geloof en vertrouwen is er voldoende’

,,Wat een goed nieuws om te horen”, lacht de inwoner van Etten-Leur nog totaal onwetend wat de toekomstplannen van de club zijn. ,,Dit is echt nieuw voor mij. Ik zie het als een compliment en laat het op me afkomen. Wat de toekomst me gaat brengen weet ik zelf nog niet en daar ben ik ook nog niet echt mee bezig.”

Tiebosch (26) maakt in zijn eerste seizoen op het hoogste nationale niveau indruk en staat met zijn vijftien competitietreffers op een vierde plaats in de landelijke topschutterslijst. ,,Mijn streven is op minimaal vijfentwintig doelpunten te gaan eindigen, daarvan ben ik overtuigd. Of maak er maar dertig van. Dat gaat ook zeker lukken.”

Om titel spelen brug te ver

Het scoren gaat de in Breda geboren Tiebosch gemakkelijk af. Toch staat de groepsprestatie bij hem boven alles. ,,Het belangrijkste is dat we als team renderen. De kampioenspoule is in zicht en daar willen we bij zijn. Dan ga je om de titel spelen, al is dat voor ons op dit moment nog een brug te ver. Dat we het gaan halen is voor mij voor honderd procent zeker. Ik ben blij dat ik met mijn doelpunten daaraan al een bijdrage heb kunnen leveren.”

Quote Ik pas me op elk niveau snel aan. Dat geldt ook voor het veldvoet­bal, al ben ik daar minder van club gewisseld, haha Gianni Tiebosch

De begeleider in de jeugdzorg voor probleemjongeren kende in De Maaspoort totaal geen aanpassingsproblemen. Vanaf het eerste moment speelt hij met volle overtuiging alsof al jaren de eredivisie zijn domein is. Tiebosch: ,,In het begin was het wel even wennen, maar ik pas me op elk niveau snel aan. Dat geldt ook voor het veldvoetbal, al ben ik daar minder van club gewisseld, haha.“

Vader en moeder iedere wedstrijd aanwezig

Dat hij nu in Den Bosch is terecht gekomen komt niet helemaal toevallig. De bloedlijn van zijn vaders kant loopt door de stad heen. ,,Mijn keuze voor FCK De Hommel heeft daarin zeker meegespeeld. Mijn vader en moeder zijn er dan ook iedere wedstrijd. Ik voel me hier op mijn plek.”

De afstand van hondertwintig kilometer tussen zijn woonplaats Etten-Leur en Den Bosch vice-versa is voor de rappe prater geen probleem. ,,Vorig seizoen werd ik opeens na een competitieduel met mijn vorige club ZVVR Metsj Point (topklasser uit Bergen op Zoom) benaderd door FCK De Hommel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er lang en goed over heb nagedacht of ik deze stap zou gaan zetten, maar hij is weloverwogen geweest.”

Keuze tussen veld of zaal

De veelvuldig scorende aanvaller is naast het zaalvoetbal ook actief op het veld bij eersteklasser SC Kruisland in de West-Brabantse gemeente Steenbergen. Ondanks dat een aantal competitieduels in de hoogste klasse van het zaalvoetbal op een zondag wordt afgewerkt, heeft Tiebosch nog geen keuze gemaakt wat zijn voorkeur heeft. ,,Ik kan beide goed combineren en kan ook nog niet zeggen wat mijn voorkeur geniet omdat ik er nog niet over heb nagedacht. Voorlopig wil ik me lekker focussen op het voetballen en wanneer er keuzes moeten worden gemaakt, zien we dan wel weer.”

Vrijdag komt medeconcurrent RKAV Volendam voor een plaats in de eindronde naar De Maaspoort. ,,Geloof en vertrouwen is er voldoende binnen de groep. We zijn er klaar voor.“