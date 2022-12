Gianni Tiebosch neemt FCK De Hommel aan de hand mee; derde winst op rij voor Bosschenaren

Het werd de wedstrijd van Ginanni Tiebosch. De dit seizoen van topklasser ZVVR Metsj Point overgekomen flankspeler nam zijn ploeg voor rust bij de hand. Coachend, sturend en scorend is de 26-jarige Tiebosch steeds meer de spil waar bij de Bosschenaren alles om draait.

Na zes minuten nam de thuisploeg een 1-0 voorsprong door een binnentikker van Tiebosch. Drie minuten later soleerde dezelfde Tiebosch door alle linies over het hele veld heen richting het Volendamse doel en rondde fraai af, 2-0. Vier minuten voor rust maakte de inwoner van Etten-Leur zijn hattrick compleet, 3-0.

Na de pauze kwamen de oranjehemden in de 26e minuut terug in de wedstrijd door een doelpunt van Mo Stout, 3-1. Het was van korte duur want Sjoerd te Boekhorst bracht de marge weer op drie voor de thuisploeg. De definitieve beslissing kwam weer op naam van Tiebosch, 5-1. Younes Hadouir tekende even later voor de 6-1. In een ultieme poging om wat aan de stand te doen wisselde de Volendamse ploeg de doelman in voor een vijfde veldspeler. Het had een averechtse werking. Fuad Dahmani tekende voor de 7-1. Sjoerd te Boekhorst voor 8-1. Bij 8-2 deed Gianni Tiebosch met zijn vijfde doelpunt van de avond voor 9-2. Zijn twintigste competitietreffer.

De eindspint van FCK De Hommel in de afgelopen maand is indrukwekkend. Met tien punten uit de laatste vier duels lijkt het bereiken van het eerste doel van dit seizoen een kwestie van tijd. De in de zomerstop volledig gerenoveerde ploeg van het trainersduo Piet Gabriëls en Omar Nejjari werd vanaf de start van de competitie geteisterd door blessures. Ook nu nog is doelman Coen Burg afwezig. Zijn vervanger is de voormalige oud-international Ronald van Leeuwen. De routinier geeft van achteruit de nodige rust wat het spel van “De Hommel“ alleen maar ten goede komt. Met het uitduel over veertien dagen bij AGOVV nog voor de boeg voordat de winterstop begint, lijkt FCK op tijd in vorm en is de kampioenspoule binnen bereik.

De Bossche formatie zit ook nog altijd in het bekertoernooi. Daar treft het op vrijdag 13 januari in de achtste finales competitiegenoot Tigers Roermond in een uitduel.