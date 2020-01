Gifbeker Van Loon lijkt eindelijk leeg in Dakar Rally: ‘We hebben eigenlijk geen gedoe gehad’

Vrijdag ging het stukken beter. In de zesde etappe, met een parcours vol zand, duinen en stof, haalde Van Loon in totaal twintig deelnemers in. ,,We hadden een goede dag", constateerde de Eerselnaar. ,,We gingen prima door het veld en hebben eigenlijk geen gedoe gehad. Aan het eind werden er wat dingen warm, maar we zijn er. De monteurs hebben echt hard gewerkt, dus ik ben blij dat ik op deze manier de waardering kan laten zien. Morgen is de rustdag en daarna willen we voor de dagresultaten gaan in de tweede week.”