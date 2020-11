Giovanni Vogelaar keert terug bij Tilburg Trappers

Kampong doorbreekt stilzwij­gen: waarom Jip Janssen niet in quarantai­ne zat en tóch op het hockeyveld stond tegen HC Tilburg

9 oktober Kampong belandde in een storm van kritiek toen duidelijk werd dat in de rust van een competitiewedstrijd een speler van de Utrechtse club vernam dat hij positief was getest op corona. Het gaat om international Jip Janssen (22), bevestigt voorzitter Sandra van Loon-Vercauteren. Een reconstructie van het geruchtmakende voorval.