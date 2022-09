Glenn Coldenhoff weet podiumplek niet vast te houden en wordt vijfde in eindklassement MXGP

Glenn Coldenhoff heeft zijn derde plaats in het eindklassement van de MXGP niet vast weten te houden. De motorcrosser uit Brabander zakte door zijn negende plek tijdens de Grote Prijs van Turkije naar de vijfde plaats in het klassement.

Tim Gajser was wederom de snelste. De Sloveense wereldkampioen schreef daarmee de laatste grand prix van het seizoen op zijn naam. In het Turkse Afyonkarahisar eindigde Gajser als derde in de eerste manche en als tweede in de tweede manche.

Daarmee bleef hij de Zwitser Jeremy Seewer, die in de eerste manche als tweede eindigde en in de tweede manche de derde plek behaalde, voor. Romain Febvre uit Frankrijk eindigde als derde na een overwinning in de tweede manche en een achtste plek in de eerste manche.

Opvolger van Herlings

Coldenhoff was de beste Nederlander in Turkije met een negende plek. Coldenhoff eindigde als 14e in de eerste manche en als zesde in de tweede. Gajser had zich bij de GP in Finland, half augustus, al verzekerd van zijn vierde wereldtitel. Met nog twee wedstrijden te gaan kon hij toen al niet meer achterhaald worden. Gajser is de opvolger van Jeffrey Herlings, die door een blessure zijn titel niet kon verdedigen.

Na de zege in Turkije eindigt Gajser het seizoen met 763 punten. Daarmee blijft hij Seewer (657) en de Spanjaard Jorge Prado (589) voor.

Coldenhoff is met een vijfde plek in het klassement de beste Nederlander met 575 punten. Brian Bogers volgt met 428 punten op plek zes, Calvin Vlaanderen met 395 punten op plek zeven.