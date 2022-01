Glunderende Raymond van der Schuit beleeft sterke rentree met Trappers

Bij Raymond van der Schuit stond een grote glimlach op het gelaat. De 26-jarige aanvaller ontbrak vier weken vanwege een gebroken hand. Tegen Moskitos Essen speelde hij zijn tweede wedstrijd sinds hij is hersteld. Van der Schuit blikte terug op de voor hem 'vervelende periode'. ,,Ik heb de eerste twee weken helemaal niks kunnen doen, omdat ik mijn schaatsen niet eens kon aantrekken. Daarna hebben we een gat in mijn handschoen geknipt zodat ik mee het ijs op kon om de schaatstrainingen te volgen. Dat was al iets, maar het liefst ga je met de puck aan de gang. Verder kon ik niet veel doen, want de sportscholen waren dicht."