Goal in slotminuut bezorgt HC Tilburg eindelijk het eerste punt

Heel lang leek het er op dat ook de vijfde wedstrijd voor de Tilburgers van coach Jeroen Delmée in een nederlaag zou uitmonden. Ook al had hij na de 'verdienstelijke’ 2-4 nederlaag tegen Kampong vrijdag gezegd dat hij goede hoop had dat er bij Amsterdam iets te halen viel als zijn ploeg het spel van de tweede helft kon doortrekken.

Achterstand

Maar na een kwartier keek HC Tilburg in de hoofdstand tegen een achterstand aan door een treffer van Luke Dommershuijzen: 1-0. Maar in de allerlaatste minuut kregen de Tilburgers nog een strafcorner. Gareth Furlong had er in de eerste vier competitieduels nog geen enkele weten te benutten (wel gingen er een paar in de rebound raak), maar op dit belangrijke moment hield hij het hoofd koel: 1-1. Volgens Delmée was het een terechte uitslag. ,,We hebben grote delen van de wedstrijd gedomineerd.”