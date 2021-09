Goirlenaar Denzel van Houtum gaat net zo hard als beste vriend Wesley Spieringhs, maar dan in de zaal

Wie dacht dat Willem II-speler Wesley Spieringhs de enige Goirlese topsporter is die zich stormachtig ontwikkelt, heeft het mis. De 20-jarige Denzel van Houtum – toevallig de beste vriend van Spieringhs – brak vorig jaar eveneens door in de eredivisie. Als zaalvoetballer bij BE ’79 in Berkel-Enschot dan wel te verstaan, maar hij is even ambitieus.

Van Houtum is gek van voetbal. ,,Ik werk in het bedrijf van mijn ouders. Daarnaast draait het voor mij eigenlijk alleen maar om voetbal. Elk vrij moment ben ik ermee bezig. Op het veld speel ik in het eerste elftal van vierdeklasser GSBW uit Goirle, maar zaalvoetbal is voor mij het belangrijkst. Dit seizoen werken we met BE’79 ook wedstrijden af op zondag. Dan moet ik dus verstek laten gaan bij GSBW.”

Eredivisiedebuut binnen een week

Het is snel gegaan met de linksbenige rechterflankspeler. ,,Ik speelde voorheen in de competitie van de Tilburgse zaalvoetbalbond. Vorig seizoen vroegen ze me voor het tweede team van BE ’79. Een week na mijn eerste wedstrijd met het tweede maakte ik al mijn eredivisiedebuut. De wedstrijd daarna scoorde ik meteen mijn eerste eredivisiegoal. Dat kwam dus allemaal veel sneller dan ik ooit had durven dromen.”

De entree van Van Houtum op het hoogste nationale zaalvoetbalniveau werd echter ruw verstoord door het uitbreken van de coronacrisis. ,,In totaal heb ik daardoor pas vier eredivisiewedstrijden op mijn naam staan. Daarom ben ik ook zo blij dat het nieuwe seizoen weer begint. Deze vrijdag spelen we uit tegen Feyenoord Futsal.”

Van Houtum volgt de carrière van Willem II-speler Wesley Spieringhs op de voet: “Wesley is mijn beste vriend. We zien elkaar iedere dag. Dan trappen we een balletje en praten veel over voetbal. Zo helpen we elkaar om nog beter te worden. Het is mooi om te zien hoe Wesley het doet. Ik ben hartstikke trots op wat hij al heeft bereikt. Andersom wil ik hem ook trots maken. Mijn doel is om als zaalvoetballer het Nederlands team te halen. En BE ’79 is een ambitieuze club, dus daar liggen wellicht ook nog mooie dingen in het verschiet.”