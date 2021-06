Goirlese synchroonzwemsters plaatsen zich voor Olympische Spelen

Na twee prima optredens op de eerste dag van het OKT, met de derde plaats bij de voorronde vrije kür en de derde plaats voor de finale technische uitvoering, zwommen de twee zussen zondagmiddag in de finale van de vrije kür opnieuw sterk. De totaalscore van de twee finales van 176.0288 punten (87.5620 voor de technische routine en 88.4668 voor de vrije kür) was goed voor de vierde plek in het eindklassement.

Superblij

,,Ja, ja, het ticket is binnen en daar waren we natuurlijk ook voor gekomen”, jubelde de tweeling. ,,We zijn echt superblij, ook omdat we zo’n goede score hebben neergezet. Maandag komen we weer lekker naar huis en kunnen we even nagenieten.”