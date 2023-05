Golfer Caron komt op gelijke hoogte met Luiten na derde dag KLM Open, Larrazábal leidt in Cromvoirt

BE'79 kaapt in hel van Heerhugo­waard punt weg, plaatsing kwartfina­le play-offs binnen bereik

BE'79 heeft nog altijd zicht op rechtstreekse plaatsing richting kwartfinale van de play-offs. Bij winst in het laatste duel thuis tegen Tigers is de formatie uit Berkel-Enschot zeker van een nieuw hoogtepunt in het 44-jarige bestaan.