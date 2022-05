Golfer Rowin Caron in Cromvoirt aan het afkicken van het Zuid-Amerikaanse bermudagras

Rowin Caron is op de Dutch Open weer even terug in het land. Het is een welkom Brabants tussendoortje voor golfer die zich nog altijd via de Latijns Amerika-route op de kaart probeert te zetten in Europa. ,,Alleen het gras daar is anders.”