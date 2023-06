Goud voor Bossche degenschermer Tristan Tulen bij Europese Spelen: ‘Wéér een mooi resultaat’

Tristan Tulen heeft voor een verrassing gezorgd door bij de Europese Spelen in het Poolse Krakow de gouden medaille te pakken bij het degenschermen. In de finale was de Bosschenaar te sterk voor de Portugees MIguel Frazao: 15-10.

Bij de laatste vier was Tulen te sterk voor de Spanjaard Manuel Bargues: 15-12 en in de kwartfinale kwam de Zwitser Alexis Bayard er niet aan te pas tegen de Bosschenaar: 15-8. In de 1/8ste finale was het wel spannend, toen Tulen de Hongaar David Nagy met 9-8 nipt de baas was. En in de 1/16e finale bleef hij maar net aan de goede kant van de score tegen de Est Sten Priinits 11-10. Bij de laatste 64 was het tegen de Zweed Linus Islas Flygare ook al close: 15-13.

Rafael Tulen, de jongere broer van Tristan, werd in Krakow in de tweede ronde uitgeschakeld door de Hongaar David Nagy die later door zijn broer Tristan werd verslagen. Bij de vrouwen ging Marleen Buitenhuis uit Erp in de eerste ronde al onderuit.

Geen EK

De Europese Spelen gelden bij het schermen dit keer niet als Europees Kampioenschap. Rafael Tulen, ook coach van Tristan, legt dat uit: ,,Omdat Russische schermers hier niet mochten meedoen, heeft de Europese schermbond nog snel een apart EK georganiseerd, anderhalve week geleden in Plovdiv. De resultaten daar telden wél mee bij de olympische kwalificatie, die van hier in Krakow niet, helaas voor Tristan. Bij het EK strandde hij bij de laatste 64.”

Tristan zelf vond de Europese Spelen meer als een groot toernooi aanvoelen dan het EK. ,,Dat laatste was in een paar weken geregeld en dat was te zien. Hier is alles tiptop in orde en straalt het echt iets bijzonders uit. Jammer dat het niet meetelt voor de olympische kwalificatie, maar het is zoals het is.”

Het ligt anders bij de strijd tussen landenteams, vertelt Rafael. ,,Russen kunnen individueel onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen van Parijs, maar het Russische landenteam is uitgesloten van deelname. Daarom is de landenwedstrijd bij de European Games wél een kwalificatiemoment voor de Spelen.”

Tristan hoopt en denkt dat zijn goede prestatie invloed kan hebben op het al dan niet verlengen van zijn A-status door NOC/NSF en op het toekennen van die status aan de andere leden van het Nederlands team. ,,Alle mensen die daarover beslissen, zijn hier in Krakow aanwezig en zaten bij mijn wedstrijden op de tribune. Of dit mijn grootste succes is? Nou, het is voor mij weer een extra resultaat na de teammedaillers bij twee World Cups. Dat was toen brons en zilver en dit goud.”

Zijn vorm is dus goed. Over vier weken is het WK in Italië. ,,Hét schermland bij uitstek. Dus dat gaat een prachtig toernooi worden. Ik heb er nu al zin in.”

Volledig scherm Tristan Tulen tijdens de halve finale van de Europese Spelen in Krakow. © Frank Laracker / DCI Media