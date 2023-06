Goud voor Bossche degenschermer Tristan Tulen bij Europese Spelen

Bij de laatste vier was Tulen te sterk voor de Spanjaard Manuel Bargues: 15-12 en in de kwartfinale kwam de Zwitser Alexis Bayard er niet aan te pas tegen de Bosschenaar: 15-8. In de 1/8ste finale was het wel spannend, toen Tulen de Hongaar David Nagy met 9-8 nipt de baas was. En in de 1/16e finale bleef hij maar net aan de goede kant van de score tegen de Est Sten Priinits 11-10. Bij de laatste 64 was het tegen de Zweed Linus Islas Flygare ook al close: 15-13.