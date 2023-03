Grenzen van vooruitgang voor BE’79 bijna bereikt: ‘Meer initiatief vanuit de gemeente zou mooi zijn’

Wil de lat bij BE’79 hoger te komen liggen dan zal er op korte termijn het nodige moeten veranderen. De club wil graag structureel op een hoog niveau blijven en dan is er dringend steun nodig. ,,We zijn intensief op zoek naar sponsoren en personen die BE’79 op welke manier dan ook willen ondersteunen”, stelt trainer Jeroen Hakkens. ,,Eerst moet er een goede basis zijn. Vervolgens een financieel gezond beleid en als er zich dan ook nog betrokken mensen rondom de selectie bevinden, dan komt de rest vanzelf.”

De oplossing ligt volgens de inwoner van Eersel dichtbij huis. ,,Vanuit de gemeente Tilburg meer initiatief zou mooi zijn. Men zou kunnen helpen om ons te laten groeien. Een club op het hoogste niveau hoort gewoon in een eigen hal te kunnen trainen en de vrijdagavond moet een BE’79-avond worden waarbij de teams na elkaar spelen. Dat zorgt voor meer publiek, meer betrokkenheid en ook voor meer omzet in de horeca waar de gemeente weer bij gebaat is.”

Initiatieven

Ook via de KNVB zijn initiatieven welkom. Hakkens: ,,De voetbalbond kan zijn steentje bijdragen om het zaalvoetbal te promoten. Na het EK in eigen land vorig jaar waren er grootse plannen en mooie vooruitzichten, maar die boost zie ik na het EK niet meer terug. Het lijkt gewoon alsof er in de afgelopen tijd niets is veranderd.”

De bevlogen trainer vervolgt: ,,Wat mij betreft moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om het zaalvoetballen op het hoogste niveau eens echt door te ontwikkelen richting de top van Europa. Voetballen is sport nummer één en daar past zaalvoetbal prima bij in de ontwikkeling van de voetballer, maar ook als kijksport is het fantastisch.”

Op korte termijn is het bereiken van de play-offs het belangrijkste doel. Hakkens, met eenentwintig interlands zelf een verdienstelijke speler, zit voor het vijfde seizoen op de bank in Berkel-Enschot: ,,Aanvankelijk was het bereiken van de kampioensgroep het eerste ijkpunt. Dat was al vlug een zekerheid waardoor de volgende stap kon worden gezet. Nu willen we de play-offs bereiken. Daar hebben we vorig seizoen ook gestaan en smaakt natuurlijk naar meer. Op sportief vlak hebben we zichtbaar stappen gemaakt.”

Duel met streekgenoot

Vrijdag staat het cruciale duel met streekgenoot FCK De Hommel op het programma. De eerste zes teams in een poule van acht gaan verder: ,,Mochten we winnen dan komen we op één punt van nummer vijf, FC Marlène die we volgende week thuis ontmoeten. Het zal niet meevallen om de punten uit Den Bosch mee te nemen. FCK De Hommel heeft in de kampioensgroep tot nu toe hetzelfde aantal punten gehaald als wij.”

Onlangs kwam de 42-jarige oefenmeester tegen zijn oude club FC Eindhoven zelf nog in actie. Die plannen heeft hij voorlopig uit zijn hoofd gezet. ,,Dat is niet meer de bedoeling, nee”, glimlacht de docent Sport & Bewegen veelbetekenend. ,,Ik moet toegeven; zaalvoetballen is het mooiste wat er is, maar je moet ook realistisch blijven. Daarom was de wedstrijd tegen FC Eindhoven daar waar mijn successen begonnen een mooie afsluiter.”