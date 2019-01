Grillige overwinning van New Heroes op Den Helder Suns

Bij rust leek er geen twijfel over te bestaan dat New Heroes zaterdagavond de 100 punten-grens zou gaan slechten in de thuiswedstrijd tegen Den Helder Suns, maar uiteindelijk bleef de Bossche teller toch steken op 97-81.

In het eerste kwart werden de scores aaneen geregen. Omdat New Heroes defensief de nodige moeite had met de Noord-Hollandse bezoekers stond er na tien minuten een duizelingwekkende 38-26-stand op het scorebord.

Die werd opgevoerd tot een 64-47-voorsprong bij rust. Daarna stokte de Bossche aanvalsmachine plots in het derde kwart, Den Helder kwam met een 0-10-run terug tot 64-57, maar daarna richtte New Heroes zich toch weer op.

Bij het ingaan van het slotkwart was het verschil weer opgelopen naar 81-68. De 100 punten waren nog altijd binnen bereik, maar in een opnieuw matig vierde kwart (16-13) werden die toch niet gehaald.

Runner-up

Door de overwinning, de vijftiende competitiezege van het seizoen, rukt New Heroes wel op naar de tweede plaats in de Dutch Basketball League. De Bossche ploeg heeft net zoveel punten als lijstaanvoerder ZZ Leiden (30), maar twee wedstrijden meer gespeeld. Ook nummer drie, Landstede Zwolle, staat op 30 punten, maar had daar weer een wedstrijd meer voor nodig dan New Heroes.

Keshun Sherrill was zaterdagavond topscorer bij New Heroes met 25 punten. Vernon Taylor was goed voor 22 punten en Roel Aarts voor 11. Nick Oudendag en Jonathon Williams tekenden beiden voor 10 punten.