Groeiend vertrouwen bij Bosschenaar Olaf Harmsen in Dakar Rally

,,Alweer een mooie dag, met veel duinen, waaronder een paar die best pittig waren, en veel zandpaden. En hier en daar toch een steentje…” Harmsen had nog last van zijn handen en kon deze niet laten rusten door de vele duinen die vrijdag op de route lagen. De pijn aan zijn handen is ene erfenis van de eerste etappe. ,,Dat was de slechtste dag van de eerste week, wat mij betreft, met al die stenen. Verder ben ik heel tevreden over de eerste week. Ik heb steeds meer vertrouwen gekregen. Vroeger betekende dat dat ik te hard ging rijden, maar die verleiding kan ik nu goed weerstaan. Ik hou me aan mijn eigen tempo.”