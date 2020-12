Groen licht voor Europees basketbaltoernooi bij Heroes Den Bosch

Naast de wedstrijden in groep F, waarin Heroes zelf is ingedeeld, worden ook de wedstrijden in groep A in het Bossche sportcentrum afgewerkt. Clubeigenaar Bob van Oosterhout reageerde zaterdag bijzonder opgetogen op de ‘dubbelslag'. ,,Niet één, maar twee Europese toernooien naar onze stad halen is een grote prestatie. Complimenten aan onze collega’s van Maaspoort Sports & Events, de hotels die ons geholpen hebben (in het bijzonder Wim van der Steen van Mövenpick Hotel & Resorts) en natuurlijk onze mensen op kantoor die het bid fantastisch in elkaar gestoken hebben. Ook was het zeker nooit gelukt zonder de steun van de stad Den Bosch”, liet hij in een persbericht weten.