Groenen ziet olympische droom alsnog uitkomen: ‘Dit is iets heel bijzonders’

Keuze

In allebei de sporten het hoogste nastreven was voor Groenen lang te combineren, tot ze op het ‘grote’ EK judo in 2011 in haar heup brak, met een half jaar revalideren tot gevolg. Haar club Duisburg stelde haar voor de keuze. Óf judo, óf voetbal. Groenen koos voor voetbal. Het heeft haar geen windeieren gelegd.

Des te mooier

Teamspeler

Alleen maar praten over hoe zij haar droom nu alsnog uit ziet komen, wil de middenvelder van Manchester United echter niet. De individuele judoka is namelijk als voetbalster een echte teamspeler geworden, die in meervoudsvorm spreekt. Vanuit de ploeg. ,,Laten we heel erg duidelijk zijn: dit is voor ons iets heel bijzonders” zegt ze glimlachend, met een blik op haar ploeggenoten bij de Oranjeleeuwinnen. ,,Het is voor ons de eerste keer dat we mogen gaan. En we zijn allemaal supertrots.”