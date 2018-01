'Gunstige' uitduels voor fans van Trappers

Een bezoek aan een uitwedstrijd in Leipzig of Hannover is vanwege de lange reis veel minder aanlokkelijk. John Maes, voorzitter van fanclub Trappers Fanatic, verwacht dat er deze vrijdag (12 januari) zo'n 250 mensen vanuit Tilburg en omgeving naar Duisburg reizen om Trappers vanaf 20.00 uur aan te moedigen. ,,We laten als fanclub een bus rijden. En daarnaast gaan er veel mensen met eigen vervoer. Of dat niet duurder is? Niet als je met een leasewagen van je baas rijdt. Dan betaalt die de benzine natuurlijk."

Away Day

Maar voor de door Trappers Fanatic georganiseerde busreis op de Away Day naar de uitwedstrijd tegen Moskitos Essen op 21 januari is de belangstelling toch weer behoorlijk groot. ,,We hebben nu al aanmeldingen waarmee we vier bussen kunnen vullen", aldus Maes. ,,Ik verwacht dat we er wel vijf of zes halen." Vanwege sponsoring is de bijdrage van leden van de fanclub voor deze trip zeer laag (12,50 euro inclusief entreebewijs), voor niet-leden is het 27,50 euro.