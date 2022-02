Hallelujah! Tijdens de korte kür blijft Anne Lurling overeind in Tilburg

In de slipstream van Lindsay van Zundert probeert een aantal andere Nederlandse kunstrij-talenten het hoogste niveau te halen. Een van hen is de 14-jarige Anne Lurling uit Engelen. Haar verhaal maakt duidelijk dat de weg naar de top vol hobbels zit.

Tijdens het inrijden lukt het van geen kanten bij Anne Lurling. Ze probeert een paar keer de dubbele axel die ze even later tijdens haar korte kür wil laten zien, maar telkens belandt ze op haar bips. Dat belooft weinig goeds. Even later krijgt moeder Floortje op de tribune een appje van de trainster: ‘We gaan voor de enkele axel’.

Het grootste kunstrij-evenement van Nederland, de Challenge Cup, is - voor het eerst - in Tilburg neergestreken. Een mooie gelegenheid voor de 14-jarige Anne Lurling om niet ver van haar woonplaats Engelen haar kunsten te vertonen. Tijdens haar korte kür, op het nummer ‘Hallelujah’ gezongen door Pentatonix, blijft ze wél overeind. Maar met 25.59 punten belandt ze in de achterhoede van het 27-koppige deelnemersveld bij de Advanced Novice Girls.

Hoewel ze als een van de grootste talenten van het land wordt beschouwd in haar leeftijdscategorie, komt die wat lage klassering niet onverwacht. ,,Ik heb er een paar maanden uit gelegen door een vervelende blessure aan mijn hiel”, legt ze uit. ,,Daardoor heb ik een trainingsachterstand opgelopen en ik ben pas sinds kort weer fit. Ik ben al lang blij dat ik hier mee kan doen.”

In de wetenschap dat ze 25 tot 30 trainingsuren per week maakt - op en buiten het ijs - hakken een paar gemiste maanden er natuurlijk behoorlijk in. Die hielblessure, die had haar vader ook: Anthony Lurling, de oud-voetballer van onder meer FC Den Bosch en Feyenoord en tegenwoordig assistent-coach bij NAC Breda. ,,Ik herken wel wat dingetjes van hem in mij”, zegt Anne. ,,De wil om er het maximale uit te halen bijvoorbeeld. En daar heel hard voor te werken.”

Als Anne haar kür rijdt in Tilburg, staat Anthony op het trainingsveld met de spelers van NAC. ,,Maar anders weet ik niet of hij was gekomen”, zegt ze. ,,Hij vindt het té spannend. Zelfs om te kijken naar een livestream. Hij wil dan eerst weten hoe het is gegaan; als het goed ging dan kijkt hij de beelden terug. En dan zit hij nóg met het zweet in zijn handen, haha.”

Moeder Floortje heeft daar minder last van, al zegt ze toch ook wel ‘een vreemd gevoel’ in haar buik te krijgen vlak voordat Anne het ijs op moet. ,,Het liefst zou ik naar de wc gaan en terugkomen als ze klaar is, maar dat doe ik tóch maar niet.”

Financiële offers

Van Floortje horen we dat je er niet alleen heel veel tijd en moeite in moet steken om net als Lindsay van Zundert de wereldtop te kunnen bestormen, maar dat er ook heel wat financiële offers worden gevraagd. ,,Voor contributie, ijstijd en coaching betalen we al achthonderd euro in de maand. Elk jaar zijn er wel twee kür-pakjes nodig van zo'n driehonderd euro per stuk. De schaatsen slijten ook snel; ieder jaar een nieuw paar kost minstens duizend euro. En dan heb ik het nog niet over de reis- en verblijfskosten voor buitenlandse toernooien. Onlangs was er eentje in IJsland, binnenkort in Luxemburg. En dan hebben we hier in Tilburg ook nog 85 euro inschrijfgeld moeten betalen, haha.”

Maar goed voor de familie Lurling dus dat de Challenge Cup (inclusief het NK) van Den Haag naar Tilburg is verhuisd. ,,Dat scheelt ons inderdaad een paar hotel-overnachtingen”, aldus Floortje, die ook blij is met een paar sponsors van haar dochter die de kosten wat drukken. Anne zelf hoopt dat de verrichtingen van Lindsay van Zundert - die zaterdag en zondag in Tilburg in actie komt - op de Olympische Spelen het kunstrijden in Nederland een boost geven. ,,Ik denk wel dat er meer kinderen deze sport gaan doen en misschien kunnen we ook wel iets makkelijker aan sponsors komen.”

Volledig scherm Anne Lurling wacht na haar korte kür samen met haar trainster Nelum Boom (rechts) en choreografe Suzy Cerez (links) op de waardering van de jury. © Pix4Profs-Ron Magielse