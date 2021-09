Handbal biedt troost na een lange, verdrietige periode: ‘Ik wist daardoor niet goed wat ik wilde’

Begin augustus deed Dynamico mee aan een oefentoernooi in België. Normaal gesproken een mooi moment om te kijken waar de ploeg staat na een paar weken voorbereiding. Maar coach Vladan Mijalkovic hield er geen goed gevoel aan over. ,,Het was vroeg, veel te vroeg”, verzucht hij. ,,We hebben zó lang geen wedstrijden gespeeld. Je zag dat het gevoel er gewoon niet is.”

Enerzijds wil Mijalkovic niet te veel conclusies verbinden aan oefenwedstrijden. Anderzijds is het voor hem een teken om er de komende weken bovenop te zitten én dat het goed is geweest om de voorbereiding op te rekken van zes naar acht weken. ,,Maar daardoor zijn we nog geen moment compleet geweest, omdat we midden in de vakantieperiode zijn begonnen”, legt hij uit. ,,We hebben dus lange tijd nodig om op niveau te komen. Over een maand kan ik pas vertellen waar we staan en wat wij kunnen dit jaar.”

Drie wedstrijden

Het is niet anders. En Mijalkovic is wrang genoeg ook niet anders gewend sinds hij ruim een jaar geleden aantrad als hoofdcoach van de Osse handballers. Ook vorig jaar koos hij voor een lange voorbereiding, waarna de eredivisie al na drie wedstrijden werd afgebroken. Daarna zat Dynamico lange tijd in de wachtkamer: zou de competitie nog hervat worden? En zo niet, zou er dan een alternatief bedacht worden door de handbalbond? Uiteindelijk werd een streep gezet door het eredivisieseizoen. Teams die onderling een competitie wilden spelen, moesten zelfs betalen voor het tweemaal per week testen van de spelersgroep. Daar had Dynamico het geld niet voor.

Mijalkovic kon niet anders dan individuele trainingsschema’s maken. ,,Alleen in mei en juni hebben we buiten samen kunnen trainen”, zegt hij. ,,Goed voor de teamspirit en om weer een beetje in vorm te komen.”

Verdriet

In die periode besloot Mijalkovic ook zijn handtekening te zetten onder een contract dat hem nog een seizoen aan de Osse club verbindt. Daar ging een lange periode van twijfel aan vooraf – niet vanwege de club of het team, maar door persoonlijk leed. ,,Mijn moeder is in september overleden, twee jaar na mijn vader. Daar ben ik enorm verdrietig door geweest. Ook viel het vele thuis zijn door corona mij zwaar. Ik wist daardoor niet goed wat ik wilde: minder met handbal bezig zijn en juist meer met familie, vaker naar Servië vliegen? Maar ik ben niet iemand die trainingen gaat overslaan. Ik was niet met andere teams in gesprek, met Dynamico was alles correct. Het was meer dat ik mij afvroeg of ik het in deze situatie de moeite waard vond om door te gaan”, zegt de Waalwijker.

Zo dubde Mijalkovic een tijdje over zijn toekomst. Maar in die moeilijke periode besefte hij dat handbal hem ook troost bood. ,,Op het moment dat ik op het veld sta, dan ben ik alleen met handbal bezig. Toen heb ik de knoop doorgehakt: het lag niet aan Dynamico, maar aan mij. Ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik mijn contract heb verlengd.”

Volledig scherm Training bij de heren van handbalvereniging Dynamico in Oss. Trainer Vladan Mijalkovic in actie. © Pix4Profs / Johan Wouters

Nu wil hij iets moois neerzetten in Oss, nadat hij vorig jaar al veelbelovend aan het avontuur bij Dynamico begon met twee zeges in drie wedstrijden.

Maar Miljakovic beseft ook dat het een pittig seizoen wordt. Deels omdat de competitie is uitgebreid van twaalf naar zestien teams (,,te veel”) en deels omdat Jordi van Erp (,,onze dirigent”) naar Quintus is vertrokken. ,,Op papier zijn we zwakker geworden. We zullen dus anders moeten gaan spelen, het spel aanpassen aan spelers die er wel zijn en kijken hoe we de jeugd kunnen inpassen.”