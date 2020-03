Handbalcompetitie gaat niet meer verder; Olympia'89 blijft in de eredivisie

Olympia’89, volgend jaar verder onder de naam Dynamico, blijft in de eredivisie. Eigenlijk zou de Osse handbalploeg, die dit jaar voor het eerst in de historie in de eredivisie uitkwam, nacompetitie hebben moeten spelen om degradatie te voorkomen, maar de handbalcompetitie wordt vanwege het coronavirus niet meer hervat.

‘Het voelt een beetje dubbel', zegt aanvoerder Erik Loeffen in een reactie op de website van de Osse handbalploeg. ‘In de huidige tijd staat sport niet op de eerste plek, omdat de gezondheid van alles en iedereen het voornaamste is, maar voor ons is dit mooi nieuws.’

Voor trainer Frans van Erp is het een abrupt einde als coach van de Osse eredivisionist. ‘Het is alsof ik een klus niet kan afmaken waar ik aan begonnen ben. Dit is een heel vreemde manier om het seizoen en mijn tijd als trainer van het eerste af te sluiten. Maar uiteraard ben ik blij dat de club in de eredivisie blijft.’

Strengere maatregelen

De handbalbond besloot dat, naar aanleiding van de strengere maatregelen die maandag door de overheid werden afgekondigd om het coronavirus tegen te gaan, een hervatting van de competitie niet meer mogelijk was. Daardoor is er ook geen promotie of degradatie en zijn er geen kampioenen.