Handbaldoelman Arjan Versteijnen uit Berkel-Enschot gaat de strijd aan in Bocholt

Versteijnen zag die onheilstijding niet aankomen maar moest dus wel snel op zoek naar een nieuwe club. Er was direct belangstelling van diverse clubs, ook uit Duitsland waar tweelingbroer Niels speelt, maar uiteindelijk viel de keuze toch op het Belgische Bocholt. Versteijnen daarover: ,,Bocholt had al een keer interesse getoond toen ik nog bij Bevo speelde. Daar had ik toen ‘nee’ op gezegd. Toen ze hoorden dat ik uit Panningen weg moest, belden ze weer terug. Toen is het balletje gaan rollen met een contract voor twee jaar als resultaat. Daar ben ik erg blij mee.”

Bij Bocholt staat Versteijnen voor een zware opdracht. Hij zal er de strijd om de positie van eerste doelman moeten aangaan met de Belgische goalie Clem Leroy: ,,Die is al een paar jaar op rij uitgeroepen tot beste keeper van de BeNe-league dus daar zal ik een hele kluif aan hebben. Maar het is wel een heel mooie uitdaging en ik kan er ook veel leren. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Bocholt is maar vijftig minuten rijden, dus dat is prima te doen en goed te combineren met mijn opleiding in Tilburg. De voorbereiding op het nieuwe seizoen start op 1 augustus. Onze eerste officiële wedstrijd spelen we op 12 september tegen Lions. Daar kijk ik nu al naar uit.”