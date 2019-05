Handbaldoelman Arjan Versteijnen uit Berkel-Enschot naar Limburgse BENE League-club Bevo

Hockeyers Were Di naar promotie­klas­se na onverwacht kampioen­schap

26 mei De hockeyers van Were Di werden zondag tot hun eigen verbazing kampioen in de overgangsklasse B. Doordat ze zelf met 3-4 wonnen bij Ring Pass Delft en concurrent Groningen bij Phoenix bleef steken op 1-1, konden de spelers feest gaan vieren. Door de titel promoveert Were Di rechtstreeks naar de promotieklasse, het tweede niveau van Nederland.