Handballer Robben gaat na turbulent coronajaar voor zijn kans bij GHV: ‘Dat ons team zo getroffen werd, hakte er wel in’

amateurbijlageHandballer Thomas Robben (27) had zich wel wat anders voorgesteld van zijn eerste seizoen bij de kersverse Goirlese eredivisionist GHV. In de derde speelronde pakte GHV weliswaar het eerste punt, maar raakte zowat het hele team besmet met corona. Kort daarna werd de gehele handbalcompetitie afgeblazen.

Bijna een jaar later kijkt Thomas Robben met verbazing terug op wat er zich na de wedstrijd tegen Hellas in Den Haag afspeelde. ,,Vooraf was al bekend dat de coach van Hellas in quarantaine zat vanwege corona. Dus wij waren er al niet erg happig op om die wedstrijd te gaan spelen. Maar van de bond moest het. In de dagen erna kwamen er steeds meer meldingen van spelers met klachten, die later ook besmet bleken. Zelf bleef ik er gelukkig van gevrijwaard. Heel apart, want ik zat in de auto bij twee ploeggenoten die het virus wel opliepen”, zegt de linkerhoekspeler uit Berkel-Enschot

,,Dat ons team zo getroffen werd, hakte er wel in. Of we het in Den Haag hebben opgelopen of dat er bij ons al iemand besmet was, zullen we nooit weten. De meeste jongens heb ik daarna ruim een half jaar niet gezien. Vanwege uiteenlopende redenen zijn een aantal spelers nu echter gestopt, waardoor er een smalle selectie overbleef.”

Perspectief

Dat biedt voor Robben wel perspectief. ,,Ik kwam van eersteklasser White Demons uit Berkel-Enschot. Dan is de stap naar de eredivisie groot. Maar ik trainde al langer mee bij GHV en dat ging goed. Met Hans van Roessel en nog wat spelers voor me op de linkerhoek, maakte ik me echter niet zoveel illusies op veel speelminuten. Maar nu zijn alleen Hans en ik over voor die positie. Dus dat vergroot mijn kansen, al is het wel de bedoeling dat er nog versterking bij komt.”

Coach Damir Josipovic (53) reageert weifelend op de vraag hoe hij tegen de start van de competitie aankijkt. De Berlicummer ziet het met zijn selectie wel goed komen, maar is vooral bevreesd voor rare coronavarianten of stijgende besmettingscijfers. ,,De kans dat de competitie opnieuw wordt stilgelegd schat ik in op 50 procent. Maar ik ben blij dat we weer kunnen en mogen. Hopelijk blijft het goed gaan.”

Jeugd staat te trappelen bij Tachos Bij de Waalwijkse eredivisionist Tachos krijgt de aanstormende jeugd weer alle kans om zich te bewijzen. Coach Hans van Dijk moet het doen zonder waardevolle spelers als Jochem Brouwer en Matthys Prinsen. Zij verleenden voorrang aan hun studie. Odirin Jerry koos voor een avontuur in de 3. Bundesliga. De selectie herbergt nog altijd sterkhouders als Joost Rombouts, Luc van Ommen en Joep Voermans maar is verder piepjong met jeugdspelers als Jelte Hiemstra, Joep Hamers, Espen Klomp, Tido Bierkens, Thijs van der Kamp en de keepers Milan Verbruggen en Bas van der Aalst.

Nieuwbouwhuis

Robben werkt als accountant en is momenteel woonachtig in Tilburg. Met zijn vriendin wacht hij op de voltooiing van een nieuwbouwhuis in Berkel-Enschot. Hij verwacht dat GHV moet gaan knokken voor lijfsbehoud. ,,Maar we maken zeker goede kans om erin te blijven.”

Op het moment dat het kon, nam Robben meteen het Janssen-vaccin. ,,Eén prik en klaar. Dat wilde ik graag. Samen met een groep handbalvrienden ben ik namelijk een fervent beachhandballer. Op deze manier konden we zonder testen of ander gedoe naar het buitenland. Zo waren we deze zomer actief in Hongarije, Duitsland en Kroatië.”

Inmiddels ligt de focus helemaal op de zaalcompetitie met GHV. Op 18 september start het nieuwe eredivisieseizoen. ,,We spelen dan uit tegen WHC”, zegt Robben. ,,Weer naar Den Haag dus: de plek waar alle ellende begon. Maar ik heb er geen vrees voor. Ik zie het als een nieuwe start. Lekker weer handballen voor publiek. Dat was bij de beachwedstrijden al fijn en zal in de zaal niet anders zijn.”