Handballer Versteijnen gaat een mooie stap maken, maar mist wel het EK met Oranje: ‘Ik snap die keuze wel’

Na het lopende seizoen verruilt Versteijnen VfL Lübeck-Schwartau voor 1. Bundesliga-formatie TBV Lemgo. Hij tekende daar tot 2024. De transfer naar Lemgo kwam in korte tijd tot stand. Versteijnen: ,,Het eerste contact dateert van ruim drie weken terug. Ik was in gesprek met Lübeck over contractverlenging. Dat was bijna rond toen het telefoontje vanuit Lemgo kwam", geeft Versteijnen aan.

,,Bij Lübeck wisten ze dat mijn ambitie in de 1. Bundesliga ligt. Daar ben ik altijd eerlijk in geweest en ze begrepen mijn keuze dus ook. Dus ik begin straks aan mijn laatste maanden hier en kijk terug op een mooie tijd, bij een prachtige club met fijne mensen", legt de 21-jarige handballer uit. ,,Mijn overgang naar Lemgo is sportief gezien een mooie stap. Ik wil me er in twee jaar tijd ontwikkelen tot een volwaardige Bundesliga-speler en dan de stap maken naar een topclub zoals Flensburg. Ook qua reistijd is het aantrekkelijker. In plaats van de vijf uur rijden naar Lübeck is het straks nog maar een kleine 3 uur naar Bielefeld.”

White Demons en Tachos

Versteijnen begon ooit in de jeugd bij White Demons en stroomde vervolgens via de Waalwijkse eredivisionist Tachos door naar Duitsland. Bij SG Flensburg-Handewitt rook hij al aan het hoogste nationale niveau daar en zelfs de Champions League, maar op zoek naar meer speelminuten tekende hij vervolgens bij Lübeck in de tweede Bundesliga. Daar valt de linkspoot ook dit seizoen weer op door zijn sterke spel en vele doelpunten. Met 94 goals is hij er clubtopscorer met daarbij ook nog eens 61 assists.

Bij TBV Lemgo wordt Versteijnen de opvolger van de Zweed Andreas Cederholm die in zijn eigen land voor IFK Kristianstad gaat spelen: ,,Hij heeft zijn contract ingeleverd omdat hij naar Zweden terug wilde. Rond oud en nieuw was ik even terug in Berkel-Enschot maar over twee weken spelen we met Lübeck alweer een wedstrijd, dus we gaan weer trainen. Het team draait dit seizoen niet zo lekker. We kregen te maken met veel blessures. Over mijn eigen spel ben ik wel tevreden. Maar doordat de andere rechteropbouwers uitgeschakeld waren, moest ik alles spelen. Daar heb ik mijn knie wat mee overbelast. Door die blessure miste ik enkele oefenwedstrijden van het Nederlands team.”

Niet naar het EK

Het was dan ook geen grote verrassing dat Versteijnen door bondscoach Erlingur Richardsson niet werd opgenomen in de selectie voor EK, dat voor Nederland op 13 januari begint met een wedstrijd tegen thuisland Hongarije. ,,Het is jammer, maar ook dit hoort erbij. Ik was er graag bij geweest op het EK. Dat had ook gekund want mijn blessure moest door het nemen van rust genezen. Die tijd heb ik genomen, maar de bondscoach heeft toch voor Tom Jansen gekozen. Ik snap die keuze wel, want Tom is fit en heeft zijn kans gegrepen.”

Versteijnen staat nog wel op de reservelijst: ,,Alleen als er nog iemand uitvalt met een blessure, kom ik nog in aanmerking voor het EK. Daar ga ik niet van uit, maar als het nodig is, ben ik er klaar voor.”