Handballers van Tachos uit Waalwijk raken trainer Fred Michielsen kwijt

Inge van der Heijden sluit rampsei­zoen af op het podium

21 februari Inge van der Heijden heeft het veldritseizoen afgesloten met een podiumplek in de Sluitingsprijs van Oostmalle. De 21-jarige voormalige beloftenwereldkampioene uit Schaijk finishte achter winnares Denise Betsema en Sanne Cant op de derde plaats. ,,Dit was een seizoen om snel te vergeten", zei Van der Heijden na afloop van de zandcross. ,,Ik sluit hem in ieder geval af met een goed gevoel.”