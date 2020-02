Handboogschutter Van Tongeren: ‘Ik ga mijn ontwikkeling niet schaden door op te geven’

Op sportcentrum Papendal zijn de sporen van Ciara deze maandag nog zichtbaar. Her en der verspreid liggen afgewaaide takken. De nationale handboogselectie besluit de training binnen af te werken. Normaal schieten ze in deze tijd van het jaar vanuit een tent door luikjes de pijlen naar buiten over 70 meter, de olympische afstand. ,,Als je binnen staat, heb je weinig feedback van wat er buiten in de wind gebeurt. Dan heeft het nu weinig zin om te schieten’’, legt Jan van Tongeren uit.