Hannover Indians kan Trappers niet nadoen en bungelt

Trappers niet enige topclub uit Nord die wordt verrast

16 maart De ijshockeyers van Tilburg Trappers leden vrijdagavond een onverwachte nederlaag. De ploeg van Bo Subr eindigde als eerste in de Oberliga Nord en speelt in de eerste ronde van de play-offs tegen de nummer 8 van de Oberliga Süd: Lindau Islanders. In Tilburg eindigde duel 1 in de best-of-five-serie na overtime in 2-3.